¡La solución! Popotes de semilla de aguacate para no contaminar

CIUDAD DE MÉXICO.- La contaminación ambiental es un problema real al que nos enfrentamos. Probablemente no todos seamos conscientes, pero no eso no significa que no esté ocurriendo. Sin embargo, no todo es indiferencia. También existen personas y organizaciones que están haciendo la diferencia.

Desde hace tiempo, una campaña que seguro viste en redes sociales invitaba a dejar de usar popotes y bolsas de plástico en el súper. Algo que se viralizó fue ese horrible video en el que le extraían un largo popote de la nariz a una tortuguita.

Esos videos y otras campañas han creado consciencia y poco a poco la gente se ha unido y comienza a usar opciones opciones biodegradables, como el plástico de semilla de aguacate.

Biofase es una empresa mexicana, creada en Nuevo León, que vende popotes y otros productos hechos de semilla de aguacate, que se degradan en 180 días, reporta Excélsior.

Además, los productos que crean son económicos y están hechos de residuos agroindustriales.

Empresas como esta son muy importantes actualmente, pues de acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2050, habrá más plástico en el mar. Por otra parte, un simple popote, el cual usas por un corto tiempo, puede permanecer en el mundo por más de 100 años.

Así que si quieres llevar tu lucha por el medio ambiente más allá, aquí tienes una opción para reducir tu huella en el planeta.

Cada persona puede contribuir con acciones pequeñas a la reducción de la contaminación. Informarte sobre la situación real puede ayudarte a ser más consciente y tener un mayor sentido de responsabilidad y compromiso con nuestro Planeta Tierra.

Comienza evitando el uso del popote, bolsas de plásticos y otros objetos poco necesarios pero altamente contaminantes. Poco a poco con tus acciones puedes contagiar a los que te rodean y concientizar desde tu familia y amigos en pro del medio ambiente.