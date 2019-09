Ladrón irrumpe en una casa y se prepara el desayuno

Agencia

MÉXICO.- Un ladrón entró en una casa en Florida, EE.UU., se hizo el desayuno y, al ser descubierto, mandó al dueño a dormir, reportan medios locales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de septiembre, cuando el delincuente entró en una casa en la ciudad de Safety Harbor, a través de una puerta trasera que no estaba cerrada con llave.

El dueño de la casa se despertó, bajó a la cocina y encontró al ladrón preparándose el desayuno y comiendo. Al ser descubierto, el atracador pidió al dueño que "volviera a la cama", indica el portal de noticias RT.

El propietario de la vivienda llamó al 911 después de que el delincuente saliera corriendo. Poco después, fue detenido por la Policía en una zona boscosa en la parte trasera de la casa.

La Policía identificó al sospechoso como Gavin Crim, un marine estadounidense de 19 años de edad. Se indica que el joven habría estado bajo la influencia del alcohol.

