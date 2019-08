LadyCensura: diputada propone castigar el uso de “lords” y “ladies”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada María Rosete Sánchez por el PES, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital para castigar el uso de los “lords y ladies” para etiquetar a una persona o causar algún daño psicológico, emocional, sexual, en su patrimonio o de índole social a las mujeres y hombres.

De acuerdo con información de redes sociales y Política MX, la legisladora argumentó que en México existen 90 millones de usuarios de internet y una gran parte de ellos cuenta con algún aparato telefónico que tiene cámara fotográfica o de video, mismas que en múltiples ocasiones han sido usadas para exhibir en situaciones poco cómodas o vergonzosas a las personas.

La diputada Rosete Sánchez justificó que todos los mexicanos corren el riesgo de ser víctimas por razones de edad, condición social, nacionalidad, origen étnico, etc., situación que debe prevenirse y sancionarse.

“Hoy tantos lords y ladies, personas que en una circunstancia desafortunadamente fueron grabados, saltaron a una fama nefasta y que tendrán esos minutos de ridículo inmortalizados para eterna burla masiva’’.

Las decisiones de presentación de iniciativas dependen de un trámite parlamentario por parte de Mesa Directiva de la Comisión Permanente, no son decisiones de una servidora, no me corresponde decidir que si y que no se presenta...