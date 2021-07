Lady Tacos de Canasta quería cobrarnos $200 mil al mes: Restaurante Usharu

Francisco Marven, la muxe mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, reveló a través de sus redes sociales que ya no venderá sus tacos en el restaurante Usharu de la CDMX, supuestamente porque “transgredieron” a su persona y por falta de acuerdos comerciales. Sin embargo, el restaurante la desmintió y reveló la verdad.

También a través de sus redes sociales, el restaurante ubicado en la colonia Narvarte reveló que lo que realmente sucedió es que no quisieron firmar un contrato en el cual Lady Tacos de Canasta pedía que mensualmente le pagaran 200 mil pesos por el uso licenciado de su marca.

Julio César Cruz Bracamontes, encargado del restaurante publicó en redes sociales que:

También afirmó que en ningún momento se “trasgredió” a su persona y de hecho, a Francisco Marven no se le cobró en ningún momento por concepto de renta, servicio o permisos especiales para que vendiera sus tacos en el local.

Además, reveló la razón exacta por la que se terminó la relación entre Usharu y Lady Tacos:

Esto ocurrió porque, primeramente Cruz se ofreció a pagar la renta de su vivienda desde diciembre de 2020 y hasta junio de 2021, con el fin de ayudarla, pero:

Luego de esto, Lady Tacos se presentó con un contrato que se podría considerar abusivo:

"Me hizo llegar un borrador de un contrato en el que pretendía que se le pagaran 200 mil pesos mensuales, por un licenciamiento de su marca, en el cual abiertamente sólo se beneficiaba ella, y me daba a entender que si algo salía mal era únicamente mi responsabilidad. Sobra decir que dicho contrato se encuentra completamente desproporcionado y no representa ni para mi persona ni para mi negocio beneficio alguno, por lo que no accedí a firmarlo".

El comunicado concluye con Martínez Ventura lamentando la actitud de Lady Tacos de Canasta, afirmando que en todo momento se buscó el beneficio mutuo, pero que “con el tiempo se va aprendiendo que siempre habrá gente que quiere abusar'".

A través de sus redes, Francisco Marven dijo que terminó su relación con el restaurante Usharu porque no podía atender a la gente como ella quería.