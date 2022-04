Lalo España arremete contra el medio que entrevistó a Silvia Pinal

Eduardo (Lalo) España arremetió fuertemente contra el medio que entrevistó a Silvia Pinal, pues para el actor la conferencia fue una bajeza realizarle preguntas “espantosas” y exponerla de esa manera.

El pasado 05 de abril, un medio nacional realizó una entrevista con el productor de la puesta en escena titulada 'Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!', Ivan Cochegrus, el actor Carlos Ignacio y la primera actriz, Silvia Pinal donde se puede apreciar que la matriarca tuvo en varias ocasiones episodios de tos y divagaciones al momento de responder.

Asimismo, los internautas juzgaron duramente al medio por exponer a Pinal de esa forma, entre ellos el actor, Lalo España, reconocido por su papel de “German”en la serie “Vecinos”, la cual calificó de “mal gusto”.

No mmmmms !! Y todavía el productor Ivan Cochegrus, dice : trae poquita tos !! Enserio? #CarlosIgnacio #SilviaPinal DONDE ESTÁN LOS HIJOS DE ESTA SEÑORA ?? Seré la única que se da cuenta que ya no está para esas cosas?

“Muy mal gusto al exponer a una señora como Silvia Pinal y hacerle preguntas espantosas. Me parece una falta de respeto, visión periodística y sentido común. Con todo respeto” escribió Eduardo España en su cuenta de Twitter.

Dicha entrevista fue publicada en YouTube, en la cual los usuarios denunciaron que el medio no se comportó a la altura para cuidar la imagen de Silvia Pinal y aconsejaron que los hijos de la actriz deberían ponerle más atención.

“Qué pena ajena. Deberían de bajar este video por respeto a alguien mayor que evidentemente no está en sus cinco sentidos. Qué vergüenza la familia que la manda a trabajar en ese estado” escribió un internauta.

“Pues ya está grande la señora. Deberían sus hijos cuidarla más, una gran estrella del cine mexicano, no debe ser exhibida así, creo debería descansar en su casa y vivir de sus recuerdos, todo en la vida se acaba” se lee en los comentarios.

“Qué barbaridad, Esto sí que es ya abuso de personas mayores. Que hace la señora "trabajando" y todos a su alrededor pretendiendo que la señora esta súper bien. Que terrible que la televisión Mexicana exhiba a esta señora de esta manera” apuntó un internauta.

Usurarios recuerdan a Adela Micha tras entrevista a Silvia Pinal

Luego de que la entrevista se hiciera viral, los usuarios en redes sociales recordaron el desatinado comentario de Adela Micha a Silvia Pinal.

“¡Ya no tarda en morirse, eh!” dijo en el pasado Adela Micha.

A mediados del pasado diciembre, se dio a conocer que la matriarca Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia por Covid- 19, así que Adela mencionó que la primera actriz “ya no tardaba en morirse” y ordenó a su equipo prepara todo para la cobertura de su posible deceso.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, expresó en una conversación que por error salió al aire.

