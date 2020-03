¡Lamentable! Boxeador explica como golpear a una mujer hasta noquearla (Video)

LONDRES.- Billy Joe Saunders, un boxeador británico, campeón mundial, publicó un video donde explicaba a los hombres la manera de golpear a sus esposas al momento de que existan peleas domésticas por las tensiones propias causadas por la cuarentena provocada por el coronavirus.

En el video se puede ver al boxeador, campeón mundial de pesos medianos por la Organización Mundial de Boxeo, de 30 años de edad dando consejos sobre como supuestamente reaccionar ante estos casos.

Con un saco de arena, como los de los entrenamientos de boxeo, describe cómo "golpearla en la barbilla" y "noquearla".

También te puede interesar: Joven con enfermedad pulmonar vence al coronavirus y manda un mensaje esperanzador

Posteriormente, el británico Billy Joe Saunders, se vio obligado a disculparse por el anterior video.

Unas cuantas horas más tarde, Saunders se disculpó en el caso de que hubiera ofendido a las mujeres.

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x