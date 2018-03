Hombre le lanza su sopa hirviendo a una mujer por…

Agencia

TAIWÁN, China.- Un pelo en la sopa que a punto estuvo de provocar una tragedia. Y es que una mujer que comía en un restaurante de Taiwán, China, sufrió varias quemaduras en el rostro después de que su cabello apenas rozara a otro cliente. Ocurrió el pasado 20 de marzo.

[NEWS] Woman Suffers Serious Burns After Man Throws Boiling Hot Soup On Her Face pic.twitter.com/Y8DiyqdyCm