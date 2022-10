Lanzan sopa a cuadro de Van Gogh como protesta contra el cambio climático

Dos jóvenes miembros de la organización Just Stop Oil, lanzaron sopa de tomate sobre un cuadro de Vincent Van Gogh, ubicado en la National Gallery de Londres, esto como protesta contra el cambio climático.

Los activistas después de haber arrojado una sustancia que dañó parte del marco del cuadro, los jóvenes se untaron pegamento en las manos y procedieron a adherirse a la pared.

Por otro lado, las autoridades informaron que los manifestantes ya fueron detenidos y se les señala por daños criminales y allanamiento agravado.

En el video que fue difundido por la organización, se puede apreciar a una mujer y un hombre abriendo latas de sopa de tomate, minutos más tarde la lanzan contra el cuadro, después se hincan y ponen pegamento en sus manos.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫 🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis. #VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej

El descontento de estos activistas es por las licencias masivas que el gobierno cedió con el propósito de aumentar la producción nacional de petróleo y gas. La finalidad de esto es reducir la dependencia de fuentes extrajeras.

Sin embargo, los protestantes aseguran que esto destruirá toda la cultura y la civilización humana, así que para ellos proteger pinturas es un desperdicio, cuando se está descuidando las millones de vidas que se perderán debido al cambio climático y colapso social.

“La creatividad humana y la brillantez se exhiben en esta galería, sin embargo, nuestro patrimonio está siendo destruido por la incapacidad de nuestro gobierno para actuar sobre la crisis climática y del costo de vida”, se lee en el hilo de Twitter de la organización.

🛢 The 100 proposed oil and gas licences will destroy all of our culture, along with human civilisation as we know it.



💀 Why are we protecting these paintings when we are not protecting the millions of lives that will be lost due to climate and societal collapse?#A22Network