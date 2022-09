Las mayores victorias de la historia del póquer

Los primeros estadounidenses que empezaron a jugar al póquer a principios del siglo XIX poco podrían imaginarse en qué se convertiría años, décadas y siglos después. Uno de sus mejores momentos fue en los setenta, cuando se fundó la Serie Mundial de Póquer, el conjunto de torneos más prestigioso del mundo. Con la llegada del nuevo milenio, el póquer volvió a experimentar un boom y, hoy en día, con toda la tecnología, es más diferente, internacional y horizontal que nunca.

Ahora bien, hay cosas que nunca cambian y conocer bien las reglas del póquer sigue siendo esencial para convertirse en el mejor jugador del mundo. Más allá de eso, es importante tener un buen control de tu mente para presentarse en la mesa con los nervios fuera y sabiendo mantener la concentración. Y sino que se lo pregunten a los cinco jugadores que destacamos a continuación, que tienen en común también haber conseguido las mayores victorias de la historia.

1 - Bryn Kenney, Triton Million de 2019

20.563.324 de dólares. Este fue el premio que consiguió Bryn Kenney tras participar en el evento Triton Super High Roller Series del Triton Million de 2019. Lo más curioso del caso es que no se proclamó campeón de ese torneo, sino que quedó segundo y por detrás de Aaron Zang. No obstante, debido a un acuerdo al llegar al heads-up, este último “solo” se llevó a casa 16.775.820 dólares.

Zang consiguió superar la desventaja de enfrentarse a un rival con cinco veces más fichas que él. Parecía que Kenney lo tenía todo de cara para hacerse con la victoria, incluso cuando subió la apuesta a 5.775.00 dólares. Finalmente no fue así, pero su no victoria demostró que los acuerdos previos pueden terminar beneficiándote.

2 - Antonio Esfandiari, Big One for One Drop de 2012

Aunque parezca mentira, los premios más cuantiosos de la historia no se han dado en la Serie Mundial de Póquer. Los responsables son los organizadores de otros torneos como Triton Million o Big One for One Drop o, más bien dicho, sus jugadores. Es el caso del iraní Antonio Esfandiari, quien consiguió el bote de 18.356.673 dólares en la edición de 2012 de Big One for One Drop.

Apodado “The Magician”, se enfrentó a algunos de los nombres más importantes del momento, en especial el británico Sam Trickett, que quedó en segundo lugar. Ambos se habían presentado a la final con el mayor número de fichas recopilados durante los días previos. Esfandiari llevó la voz cantante durante gran parte de la partida, y eso que casi no se apunta para participar al torneo.

3 - Aaron Zang, Triton Million de 2019

La edición de 2019 de Triton Million hizo historia. Y no solo porque ha dado el mayor premio registrado hasta la fecha, sino porque también dio el tercero. Como decíamos antes, el jugador chino Aaron Zang se llevó más de 16,5 millones de dólares al ganar el evento principal, aunque quizás hubiera preferido quedar segundo y convertirse en el que más dinero ha ganado en un único torneo.

Tras tres intensos días, Zang se llevó la victoria a casa. Antes de empezar, Zang y Kenney llegaron a un acuerdo, pues este segundo tenía casi cinco veces más fichas que el chino. Según palabras del propio Zang, no fue el mejor jugador de la noche y hizo algún que otro error, pero eso no le impidió tener la última mano ganadora y hacer finalmente sus sueños realidad.

4 - Daniel Colman, Big One for One Drop, 2014

Dos años después de la victoria de Esfandiari, Big One for One Drop volvió a hacer historia, esta vez gracias a Daniel Colman, un joven jugador estadounidense que entonces tenía solo 23 años. Además de los 15.306.668 dólares que ganó, seguramente la mayor victoria fue vencer en el heads-up a la leyenda Daniel Negreanu, que tiene seis WSOP y dos WPT en su palmarés.

Dicen que ni se inmutó cuando se proclamó ganador. Quizás porque ya sabía que su escalera podría vencer de lejos la simple pareja de ases que tenía Negreanu. Quizás porque no podía creer lo que acababa de conseguir. Hoy, puede mirar atrás y saber que esa victoria es la cuarta más grande de toda la historia.

5 - Elton Tsang, Big One for One Drop, 2016

La victoria de Elton Tsang en el Big One for One Drop de 2016 es la quinta más cuantiosa por ahora, con un total de 12.248.912 dólares que el residente de Hong Kong logró embolsarse. Este premio también ha contribuido a convertirlo en uno de los jugadores de póquer más ricos de toda la historia, superado solo por nombres como Andy Beal, Guy Laliberte, Bobby Baldwin o Paul Phua.

El Casino de Monte Carlo presenció cómo Tsang hacía historia, y eso que fue el canadiense Andrew Pantling quien se presentó como líder en fichas a la mesa. En el cara a cara final, el canadiense de origen asiático se enfrentó a Anatoly Gurtovoy, donde sí que presentaba cierta ventaja. La tensión aumentó cuando Tsang igualó el all-in de su rival y finalmente venció con una mejor mano.

Las mayores victorias están fuera de la WSOP

No deja de ser curioso que, entre las cinco mayores victorias de la historia, no haya ningún vencedor de la Serie Mundial de Póquer, el torneo más renombrado de todos. El primero de ellos, Jamie Gold, lo encontramos en sexta posición, seguido por Hossein Ensan y Martin Jacobson. Aún así, hay quien sigue prefiriendo llevarse a casa el prestigioso brazalete de la WSOP que 20 millones de dólares.