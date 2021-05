‘Las vacunas nos vuelven magnéticos’; nueva ‘Fakenews’

España.- Todo inicio en por una comentarios de la parlamentaria Alicia Verónica Rubio Calle, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, asegurando que las vacunas anticovid te volvían magnético.

La parlamentaria causo un revuelo en Twitter, pues compartió casi una treintena de videos de diferentes personas a las que se les adhiere todo tipo de objetos metálicos, en un intento por demostrar que se trata de un supuesto efecto secundario de las vacunas anticovid.

La controversia fue tan grande que en muchos países hispanohablantes difundieron esta información como si fuera real. El bulo se fue adecuando a la situación de cada país para sonar más convincente.

Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna.

Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo, o no.

Y, si es así ¿por qué sucede?

Si no es así, ¿por qué se han confabulado tantos ciudadanos en contar este cuento?

Va uno. pic.twitter.com/yivVgNsTFM