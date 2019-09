Le regalan un perico a Andrés Manuel López Obrador (Video)

Agencia

Ciudad de México.- A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Torreón, Coahuila, fue recibido entre gritos, reclamos, exigencias y hasta con un perico que le quisieron regalar.

AMLO se dirigía a su camioneta, cuando al intentar cerrar la puerta, una señora arrojó el perico dentro.

Fue ahí cuando, tras rescatar de nueva cuenta al perico, la mujer puso al ave en el brazo del presidente y le dijo que se lo regalaba.

También te puede interesar: AMLO ofrece millonaria recompensa para esclarecer caso Ayotzinapa

"Vamos a hacer un acuerdo. Tú me lo guardas y cada vez que venga me lo traes. Ya quedamos, me lo cuida, es mío"

Dijo finalmente López Obrador al ver la insistencia de la mujer porque se quedara con el ave.

El perico forma parte del famoso Aviario Lira, uno de los más grandes del norte de México. Aparentemente, la mujer hablaba del precario estado del aviario el cual requería apoyo para que continúe sus actividades.

Según Antonio Attolini, el aviario de Torreón cuenta con 97 especies en cautiverio.