Le roban su bicicleta y ladrón se la regresa con una carta

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay cosas extrañas y luego que un ladrón regrese lo robado pidiendo perdón.

Esto le pasó a una mujer que a través de sus redes sociales denunció que alguien le había robado su bicicleta y pedía ayuda para recuperarla, informó Excélsior.

"Me sacaron de mi casa la bicicleta, si alguien sabe algo por favor me avisa cualquier información que tengan. Si pueden compartir también me ayudarían. Desde ya muchas gracias”, escribió.

La publicación se compartió muchísimas veces y al parecer le llegó al ladrón, quien se sintió culpable por lo que hizo.

Al poco rato tocaron la puerta de la afectada. Cuando Catalina Parodi (así se hace llamar en Facebook) abrió la puerta encontró la bicicleta y junto a ella una pequeña carta.

"Hola. Disculpa. No volverá a pasar. Era por necesidad. Gracias”