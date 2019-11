LEGO se burla del auto futurista de Elon Musk con un meme

Agencia

MÉXICO.- Llevábamos meses esperando el anuncio de la primera pickup de Tesla, una camioneta que no solo nos sorprendió por el precio, sino también por su diseño futurista, de ahí que su nombre oficial sea Tesla Cybertruck.

Sin embargo, la polémica por el diseño quedó a un lado cuando llegó momento de hablar de la resistencia de la nueva Cybertruck, la cual prometía resistir fuertes golpes, y según Elon Musk, sus vidrios “Armour Glass” o vidrio a prueba de balas eran la cereza en el pastel en el apartado de la resistencia, o al menos así lo era hasta que en el momento de la prueba se rompieron 2 veces cuando se les lanzó una bola de metal.

Elon Musk ya aclaró el por qué se rompieron los vidrios, y aunque su respuesta no ha dejado satisfecho a todos, LEGO ha aprovechado esta situación para burlarse de la Cybertruck de Tesla en redes sociales.

La empresa de juguetes popular por sus colecciones de bloques para todas las edades publicó en su cuenta de Instagram cu propia “Cybertuck”, la cual está hecha con un clásico bloque de Lego en color gris y cuatro llantitas.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI