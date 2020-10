Encuentran a Lémur robado del zoológico de San Francisco

ESTADOS UNIDOS.- Un lémur de cola anillada robado del zoológico de San Francisco fue encontrado, dijo la policía el jueves.

El lémur macho de 21 años llamado Maki fue descubierto desaparecido poco antes de que el zoológico abriera a los visitantes el miércoles.

Los investigadores encontraron evidencia de una entrada forzada al recinto del lémur.

Alguien llamó a la policía el jueves por la noche para decir que Maki fue visto en Daly City, unas millas al sur del zoológico, dijeron las autoridades.

We found Maki, the stolen lemur from @sfzoo!! Around 5pm, we got a report he was in the playground area of the Hope Lutheran Church. We contained him until staff from the zoo took him back home. Here is Officer Haas with Maki.



We are grateful Maki is home safely! pic.twitter.com/U5rB2RnIxC