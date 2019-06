Perrita se comunica con su dueña ¡con lenguaje de señas! (video)

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los perros y sus muestras de amor e inteligencia jamás dejan de sorprender; esta vez es la historia de Molly, una perra labrador, la que ha conmovido en las redes sociales: se comunica con su dueña a través del lenguaje de señas.

“Mi perra y yo somos sordas, así que trato de enseñarle trucos en señal. Le digo "encantado de conocerte" y luego sacudimos las patas”, escribió Becca en su cuenta de Twitter como explicación a un video en el que muestra cómo interactúa con su mascota.

El clip, de escasos 11 segundos de duración, ha sido reproducido más de siete mil millones de veces en 24 horas; ha sido retuiteado por más de 113 mil personas y cuenta con cientos de comentarios.

My dog and I are both deaf so I try to teach her tricks in sign. I sign “nice to meet you” and then we shake paws pic.twitter.com/Gh3jgwPk10