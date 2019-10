León asusta a fotógrafo con gran rugido y luego "sonríe" a la cámara (Fotos)

Agencia

MÉXICO.- Gren Sowerby, fotógrafo británico de 69 años, ha compartido una curiosa experiencia que vivió el pasado mes de septiembre durante su estancia en Kenia. Estando en un safari, el hombre estaba observando a un león, que se encontraba a unos 10 o 15 metros de distancia.

"Le estaba tomando una foto cuando dejó escapar un gran rugido", contó Sowerby, confesando que sufrió "el 'shock' de su vida".

También te puede interesar: 'Sepultan a su muerto' pero regresa a su casa 7 horas después

Gren Sowerby, 69, capturing the amazing moment that a lion (pictured) roared before flashing a ... https://t.co/dRKXAsvpMX via @MailOnline