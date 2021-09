Liberan a Puma "atrapado" en un departamento; lo mantenían como mascota

NUEVA YORK (AP) - Una puma de 80 libras fue sacada de un apartamento en la ciudad de Nueva York donde la mantenían ilegalmente como mascota, dijeron el lunes funcionarios de bienestar animal.

El dueño de la puma de 11 meses entregó el animal el jueves, dijo Kelly Donithan, directora de respuesta ante desastres de animales de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, en un comunicado de prensa.

El puma, apodado Sasha, pasó el fin de semana en el Zoológico del Bronx recibiendo atención veterinaria y ahora se dirige al Refugio de Vida Silvestre Turpentine Creek en Arkansas, dijeron las autoridades.

La Sociedad Protectora de Animales se coordinó con los funcionarios del zoológico, el Departamento de Conservación Ambiental del estado y el Departamento de Policía de Nueva York sobre la remoción del gran felino.

“Nunca he visto un puma en la naturaleza, pero los he visto con correas, aplastados en jaulas y llorando por sus madres cuando los criadores los arrancan”, dijo Donithan de la Sociedad Protectora de Animales. “También he visto la angustia de los dueños, como en este caso, después de que les vendieran no solo un animal salvaje, sino un sueño falso de que podrían ser una buena 'mascota'”.