Lizbeth Rodríguez expone infidelidad y relación de Juan de Dios con Kevin Achutegui

Ciudad de México.- Lizbeth Rodríguez, la famosa conductora de "Exponiendo infieles", y sus excompañeros de trabajo se han vuelto tendencia en Twitter porque Lizbeth mostró supuestas pruebas de que el cantante Juan de Dios Pantoja engaña a su novia Kimberly Loaiza con el youtuber Kevin Achutegui.

Todo empezó cuando Juan de Dios subió un video a su canal de YouTube en el cual los youtubers Alex Flores y Kevin Achutegui se burlan de Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt.

Después de unas horas, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lizbeth Rodríguez aseguró que tenía pruebas de la relación amorosa que mantenían en secreto Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui, a lo que Tavo Betancourt confirmo estas declaraciones en su Instagram.

Revísale el celular a tu marido! En este momento!

Checa mensajes, fotos (eliminadas también)

El que nada debe nada teme! Es ahora o nunca! “Pueden borrar”

Y si tienes a “tus amigos”

Ve a la conversación desde el principio que tiene Alex con Kevin, desde antes de ser novios! — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 16, 2020

Pregúntale si se comió a @AchuteguiKevin !

De nada!



(Esto no es contra ti, al contrario) https://t.co/sNQCZ1uRkj — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 16, 2020

Juan de Dios Pantoja no se quedó callado y subió una conversación a Twitter con Lizbeth en la cual le pide que muestre pruebas de la supuesta infidelidad y jura por su hija Kima que él jamás ha tenido algo más que una amistad con Achutegui.

¿Que tan mal la estará pasando para comenzar a inventar cosas así? pic.twitter.com/ZNztFiG8EY — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) April 16, 2020

Pediste pruebas!

Solo espero que hagas algo al respecto!



Esto lo hago por todas las mujeres que hemos sido engañadas!

Porque tienes todo! No lo necesitas! #estoycontigo #amigadatecuenta#kevinpanini #kimdatecuenta pic.twitter.com/v94I2X5Sbp — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 17, 2020

A esto el intérprete de "Me Fascina" le pidió pruebas a Lizbeth y prometió que si las tenía cerraba su canal y le regalaba su camioneta ya que él estaba seguro que todo era una mentira, a lo que la youtuber no tardo en subir una conversación de ella con Kevin Achutegui en la cual le confiesa haber tenido una relación con Pantoja y agrega no aguantar a Kimberly Loaiza por mustia.