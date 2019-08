“Ya basta”, dice Felipe Calderón a llamadas de HSBC

María José Castillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Si crees que eres la única persona a la que llaman los bancos para ofrecer constantemente sus servicios, esta semana el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa se quejó públicamente de que es víctima de acoso de una entidad financiera.

“Todos los días recibo llamadas de @HSBC_MX para venderme un producto bancario. No sólo nunca autoricé el uso de mi teléfono para mercadeo, sino que les he pedido reiteradamente que ya no me llamen. Ya basta.”, publicó en su cuenta oficial de Twitter el exmandatario.

Estimado Lic. Calderón, te ofrecemos una disculpa, envía por mensaje privado tú número telefónico al que te llaman para bloquear las llamadas, https://t.co/XQENs0Ryo7 ^TG — HSBC México (@HSBC_MX) August 12, 2019

En respuesta cientos de personas dijeron que sufren el mismo acoso y denunciaron a bancos como Inve Volaris, Amex y Citibanemex, entre otras instituciones bancarias.

Banamex, invex volaris, AmEx, HSBC, Etc, de todos me marcan ofreciendo tarjetas. 😑 — Sr. Pitochi (@Sr_Pitochi) August 12, 2019

Aunque hubo quienes aprovecharon el momento para mofarse de la situación y le preguntaron si tal vez solo tenía que hacer una llamada para dejar de ser molestado

¿No será tu compa @JoseAMeadeK marcándote desde la chamba? 🤔https://t.co/2x0PxeskAd — El Nopal Times (@ElNopalTimes) August 12, 2019

La solución es sencilla

Si tu número está en la base de datos de algún banco y constantemente recibes llamadas para ofrecerte sus servicios financieros puedes solicitar que te den de baja.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS).

Este servicio es totalmente gratuito y puedes hacerlo a través de tres modalidades: por teléfono: 01 800 999 80 80, internet: www.condusef.gob.mx; o en persona, en cualquier Oficina de Atención de la Condusef de lunes a viernes, dentro de los horarios laborales.