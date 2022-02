López Obrador responde críticas de Pedrito Sola

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió las críticas sobre su gobierno por parte del presentador del programa de espectáculos “Ventaneando”, Pedrito Sola, asimismo aseguró que si no le gusta como gobierna la respuesta está en la revocación de mandato.

“Estaba viendo un mensaje de un comunicador diciendo que tenía 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era una caos todo” expresó el mandatario.

El titular del ejecutivo señaló que si piensa así, la única solución para cambiar esto será emitir su voto en la próxima consulta, de esta manera se tendrá un gobierno para que no propicie el caos.

Añadió que los que comparten el pensamiento de “Pedrito” acudan a votar para sacar al presidente, ya que este es el único responsable de toda la situación. Sin embargo manifestó que habrá personas que también pueden diferir con ese pensamiento.

Por ello, resaltó la importancia de esta consulta ciudadana ya que el pueblo es el que rige la democracia.

El presidente declaró que las personas se quejan por la realización de esta consulta, pero son los mismos que se quejan de su gobierno. El mandatario aseguró que un gobernando sin el apoyo del pueblo.

“Dicen que está todo mal, pero que no quieren la consulta, que para que se hace. ¡No! Si está mal hay que corregir, yo no soy un ansioso vulgar, no voy a encapricharme y aunque no me quieran, como ya fui electo democráticamente me tengo que quedar hasta el final” detalló Obrador.

Pedrito Sola critica el gobierno de López Obrador

El pasado 3 de febrero el conductor, Pedro Sola criticó a través de su cuenta de Twitter el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presentador asegura que de los 75 años de vida que lleva, jamás había visto que el país estuviera sumergido en un caos como pasa en la actualidad.

“Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida, pero y los que apenas van entrando?. Triste realidad y tal parece que sin solución” escribió Sola.

Esta crítica se convirtió en tendencia rápidamente y se generaron respuestas a favor y en contra del comunicador.

Pedro Sola manifestó el sentir de la mayoría de nosotros los Mexicanos #Todossomospedrosola pic.twitter.com/WKAPLDz01n — @ ™ (@Ismma_Tm) February 4, 2022

con todo respeto estabas ciego y sordo😎 en varias décadas sucedieros cosas macabras en los gobiernos anteriores muy visibles !!!! solo así nos te dabas cuenta primo! — Bross 888 (@MorfMario) February 4, 2022

