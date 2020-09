Se compara con Slim y AMLO al no usar cubrebocas y nace #LordEsMiCuerpo

Cancún.- Un hombre que se negó a ponerse el cubrebocas mientras caminaba por un centro comercial de Tabasco, bajo el argumento de que ni el empresario Carlos Slim ni Andrés Manuel López Obrador lo utilizan, ha sido tundido en redes y bautizado como #LordEsMiCuerpo.

Moisés Uriel Suárez publicó en su canal de YouTube un video en el que se muestra caminando en el centro comercial sin cubrebocas y se dice contento de ver cada vez a más personas “libres” y con “pensamiento crítico” que se han dado cuenta de que el virus es una farsa.

Momentos después es interceptado por un guardia de seguridad que le pide ponerse el cubrebocas, sin embargo Moisés se niega y argumenta que se dirige a comprar un vaso con agua y además ya va a de salida.

“No me voy a poner el cubrebocas porque ya voy de salida, porque es un falso virus (…) Carlos Slim no utiliza el cubrebocas, Andres Manuel López Obrador no utiliza el cubrebocas”, justificó el hombre.

“No lo voy a usar es mi cuerpo, si quieres utilízalo tú, yo mando en mi cuerpo”, siguió.

El clip fue compartido por él mismo en su cuenta de YouTube el 23 de agosto pasado, pero fue hasta hace unas horas cuando se viralizó el redes sociales bajo el #LordEsMiCuerpo, a través del cual ha recibido críticas por su actuación.

No, #LordEsmicuerpo no es un hombre trans defendiendo su derecho a abortar. Es un sujeto que dice no va a usar cubrebocas porque ni AMLO ni Carlos Slim lo usan y además es su cuerpo. Osea, que alguien le explique. pic.twitter.com/FJ1fRt6rvK — Ulisex!Mgzn (@UlisexMgzn) September 2, 2020

Después de viralizarse su video, Moisés publicó dos más en su cuenta de YouTube en donde justifica sus argumentos para no usar cubrebocas y también responsabiliza a Andrés López Obrador y Carlos Slim de los ataques que recibió tras salir en las noticias.

“Si tú tienes el bozal y tú eres feliz con tu bozal de perrito porque le entras a la sociedad y te sientes de que lo que te dice el de la tele, trajeado, y el hecho de utilizarlo te da un sentido de superioridad cuando en realidad eres un sumiso agachado, utilízalo, pero no me molestes a mí, porque creo que tu bozal es más que suficiente para que el falso virus no se meta en ti”, dijo.

Mientras tanto, los memes no han parado

Carlos Slim no paga su internet, así que yo no lo voy a pagar porque es mi casa y en mi casa yo mando!#LordEsmicuerpo pic.twitter.com/QEQE12KW2s — Fer 🚦Bitson (@fatos305) September 2, 2020

El #LordEsmicuerpo en su video de Youtube diciendo que si algo le llega a pasar por la "intimidación" que ha sufrido por nombrar a Carlos Slim y a AMLO en su berrinche por el cubrebocas, va a venir a jodernos desde la otra dimensión. pic.twitter.com/qiYBYcL92U — Xiomara Rubio (@XiomaraRubio) September 2, 2020

#LordEsmicuerpo - si Carlos Slim no usa bozal yo tampoco, mi cuerpa mi decisión, son unos agachados. pic.twitter.com/iLfrz5tEsy — Luis Gasper (@WichoGasper) September 2, 2020

Carlos Slim cuando vio que el TT cambio de #LordEsmicuerpo a #LordEsmipuerco pic.twitter.com/J1EEvLVMSq — Alex Olvera (@AletsOlvera) September 2, 2020