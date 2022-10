Loret de Mola responde a AMLO por testamento político

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retara a Carlos Loret de Mola por el testamento político que beneficia a uno de sus hijos, el periodista expresó que el mandatario lanzó el reto para que se retire del periodismo porque le ha sacado "sus trapitos al sol" y no quiere que se revelen más temas como la casa gris en Houston de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán; los casos de sus hermanos Martín y Pío López Obrador; los expedientes de Guacamaya Leaks y "las antenas" de Jenaro Villamil.

"Imagínese hacer apuestas con ese tramposo, no, no. Vamos a ver la realidad, el hijo de López Obrador va a buscar una carrera política, yo no quiero que el presidente pierda la apuesta y no voy a hacer la niñería de ‘usted es el presidente y yo dejo de ser periodista’. ¿Qué es eso? Un poquito de nivel, ¿No?", respondió Loret.

El periodista aseguró que el hijo de López Obrador está inmerso en la política, y que en algún tiempo determinado lo hará de manera abierta.

"El hijo del Presidente está metido en la política, es operador del gobierno y va a tener una carrera política, abierta, van a ver. Entonces voy a poder voltear al rancho del presidente y decirle ‘¡quiúbole, no que no, qué bueno que no apostamos nada, hubiera usted perdido!’. A ver, mentiroso consuetudinario el presidente López Obrador", agregó.

"Entiendo que está enojado conmigo y como también hemos sacado varios escándalos de la jefa de Gobierno, la corcholata favorita (...)", expresó Loret de Mola al poner un audio de Claudia Sheinbaum, quien expresó que el columnista de El Universal "es en realidad un vocero de la oposición".

AMLO vs Loret

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó al periodista Carlos Loret de Mola a que si comprueba de que su hijo Andrés Manuel López Beltrán aparece en su testamento político para que sea candidato a la Presidencia para 2030, como aseguró en su columna en El Universal, donde revelará su testamento político y dejará la presidencia, pero si no es cierto, Loret de Mola deberá dejar el periodismo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo señaló que Loret de Mola podría dedicarse a hacer guiones para telenovelas, pues "tiene talento para la imaginación, pero que no haga periodismo".

Hace como cinco días leí una columna, no la leí, vi el encabezado y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que "fuentes muy cercanas" - aquí la fuente de Palacio - tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político y que primero va a ser Claudia (Sheinbaum) y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en El Universal” .

Máscara vs. cabellera: AMLO reta a Carlos Loret de Mola y el que pierda deberá dejar su profesión, ¿le entrará?😳🧓🏼 pic.twitter.com/qZ9iV5DvMr — Nación321 (@Nacion321) October 24, 2022

"Es muy sencillo, yo puedo dar a conocer mi testamento político, si él me acepta el que si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad que le guste, pues tiene talento para la imaginación, pero que no haga periodismo, porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente. Es más, doy a conocer mi testamento porque está en una notaria y si es cierto lo que él dice, renuncio a la Presidencia, nada más que si no es cierto, que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo para no seguir manchando" , dijo.

