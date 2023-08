Captan a Selena Gómez en concierto de Taylor Swift en Los Ángeles

Durante el concierto de Taylor Swift que se llevó a cabo el día de ayer en Los Ángeles, varios fanáticos captaron a lo lejos a Selena Gómez disfrutando las canciones, en compañía de sus amigas y su hermana menor.

Lo que conmovió a muchos, fue ver cómo Selena abrazaba con ternura a su pequeña hermana de diez años, Gracie, quien parecía tener los ojos llorosos.

Con una tierna sonrisa e inclinándose hacia su hermanita, Selena cantaba con sentimiento ‘Lover’; según reportan los swifties.

Es bien sabido que tanto Selena como Gracie son fieles seguidoras de Taylor, por lo que no dudaron en mostrar su apoyo y disfrutar como nunca su ‘salida de hermanas’.

selena abrazando a su hermanita gracie mientras taylor canta ‘lover’ va a ser lo mejor que verás hoypic.twitter.com/16xdvAJVUc — 𝕱𝖑𝖔𝖗𝖊𝖓𝖈𝖎𝖆 (@SELENAS4ME) August 9, 2023

Selena Gomez con sus amigas en el concierto de Taylor Swift esta noche en Los Ángeles pic.twitter.com/6rjKk84KDq — Indie 505 (@Indie5051) August 9, 2023

La protagonista de ‘Only murders in the building’ no pudo pasar desapercibida, a pesar de usar una sudadera gris que por cierto, era de la marca de Taylor Swift.

Aunque el hecho de brincar sin parar también pudo haber sido otro factor que la delató.

Algunos fanáticos tuvieron la fortuna de tomarse fotos con ella, quien no dudó en aceptar una que otra selfie.

selena bailando 22 🥹🥹🥹🥹 revivió el concepto de amistad pic.twitter.com/TCqnsvTWjG — giu speak now 09/11 (@andromevermore) August 9, 2023

yo sólo sé que quiero ir a un concierto con selena gomez pic.twitter.com/xL8bSbFVo5 — eli . (@elisadice) August 9, 2023

Selena agradeció a través de Instagram a todos aquellos que quisieron intercambiar pulseras con ella.

Esto es algo muy común hacer en los conciertos de Tay Tay, además es considerado como una forma divertida de crear nuevas amistades y pasar una noche inolvidable.

Y claro, Selena tuvo que vivir al cien por ciento la experiencia.

‘Gracias a los fanáticos que intercambiaron conmigo’ , agradeció Gómez en Instagram.

Las chicas no queremos novio, queremos intercambiar friendship bracelets con selena gomez en the eras tour pic.twitter.com/wNSZ2vregr — cele (@loveagaintaylor) August 9, 2023

