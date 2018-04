Luchador le escupe su chicle a una niña (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El luchador profesional Devin Danger le negó el saludo a una niña durante una velada de lucha y unos instantes después le escupió un chicle a la pequeña. Luego Danger se fue al ring, pero fue alcanzado por el padre de la pequeña, que se lanzó sobre el púgil y le propinó varios golpes.

"Mi conducta no sólo me afectó a mi laboralmente".

De acuerdo con información del portal de noticias RT, los hechos tuvieron lugar durante un evento de esta disciplina celebrado el sábado de la semana pasada en la ciudad de Salinas (California, EE.UU.), informa el portal Wrestling Inc.

La conducta del luchador fue recriminada por los usuarios en las redes sociales, por lo que Danger tuvo que pedir disculpas. "No fue mi intención escupirle a la niña. Les pido perdón a ella y a su padre", escribió en Twitter.

La escena fue subida a redes por el usuario rcampa21 y en pocas horas consiguió 106 mil 503 vistas, informa el portal de noticias Excélsior.

"Mi conducta no sólo me afectó a mi laboralmente, sino también afectó a mi esposa y mis hijos, quienes ahora están recibiendo malos tratos. Mis acciones fueron accidentales, no tenia intensión de lastimar a nadie. Espero que esta disculpa remedie todo. Me he dedicado años a la lucha y estoy trastornado por mi conducta. Todos cometemos errores, alguno más idiotas que otros, sólo me quiero enfocar en lo más importante... LA LUCHA", se lee en parte de su carta.

A pesar de sus 'sinceras' disculpas cientos de usuarios lo tacharon de patán':

"Eres absolutamente un pedazo de mi... Tu disculpa te pone a ti como la víctima. A nadie le interesa que tu carrera se haya visto afectada"; aseguró el usuario Henry Carless.