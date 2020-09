Maestro imparte clases a distancia con sorprendente disfraz del "Hombre Araña" (VIDEO)

MÉXICO.- Yahir Vargas es un profesor de 25 años, quien se volvió viral a través de Facebook luego de compartir un video en donde imparte clases a distancia disfrazado del ‘Hombre Araña’ en Tijuana, Baja California.

"Cuando las clases eran de manera presencial, yo siempre utilizaba disfraces para que las clases fueran más alegres para mis alumnos. Ahora en las clases en línea, he podido trasladar esta idea para realizar dinámicas y que ellos puedan aprender de una manera menos tediosa", comentó Yahir en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

El joven docente explicó que imparte sus clases a niños de segundo grado de primaria, y aseguró que se muestran alegres ante la idea.

"En un grupo tengo 20 niños y en el otro 15, y ellos disfrutan mucho las clases. Los padres de familia están encantados con la idea que he implementado, pues ellos me agradecen mucho".

Por ello, Yahir expresó sentirse contento y agradecido por los comentarios recibidos.

"Es un sentimiento bonito ver que podemos aportar un granito de arena en la educación, y poder compartir ideas con más docentes".

"La mayoría de los usuarios me han felicitado por la labor que he hecho y me dan ánimos para seguir disfrutando lo que hago", añadió el tijuanense.