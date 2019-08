Mano de 5 metros con cara humana perturba a habitantes (Fotos)

Agencia

Ciudad de México.- Los vecinos más madrugadores de Wellington que este lunes salieron temprano a la Civic Square de la capital neozelandesa debieron pensar que aún seguían soñando cuando vieron la surrealista escultura que hay encaramada a la galería de arte contemporáneo City Gallery Wellington.

Se trata de Quasi, una mano con rostro de cinco metros y 400 kilos, creada por Ronnie van Hout en 2016 para recordar el terremoto que en 2011 sacudió Christchurch, la ciudad natal de este artista neozelandés, y que ha pasado los últimos tres años en el techo de Christchurch Art Gallery.

El nuevo hogar de Quasi

Mientras 'vivía' en Christchurch, Quasi fue objeto de polémica entre los habitantes locales. No en vano, a raíz de su instalación en 2016, el periódico neozelandés Stuff publicó un artículo titulado 'Diez razones por las que Quasi de Christchurch Art Gallery tiene que irse'.

Finalmente, este lunes la enorme mano fue trasladada en helicóptero a Wellington, donde, según The Guardian, permanecerá durante otros tres años.

excuse me wellington

WHAT IN THE FUCK IS THIS NIGHTMARE pic.twitter.com/UbFQaFCLPk — ⚔️calliope⚔️🔜#paxwest (@callioperyder) August 19, 2019

"Me alegro de que haya ido a Wellington para mirar dentro de las almas de otras personas", tuiteó un internauta de Christchurch.

"Devuélvanos a Quasi"

"Literalmente, acabo de mudarme a Wellington desde Christchurch. Siento que está persiguiéndome", se lamenta en broma otro internauta.

I'd like to report that we are now famous https://t.co/yd0IKcKWdr — ⚔️calliope⚔️🔜#paxwest (@callioperyder) August 19, 2019

Por otra parte, algunos usuarios escribieron que quieren recuperar la obra: "Devuélvanosla, era nuestra, la mano gruesa pertenece a Christchurch".

Los residentes de Wellington, por su parte, no parecen estar muy entusiasmados por la aparición de la estatua en su ciudad.

Uno de los comentaristas en Twitter describió a Quasi como "la obra de 'arte' más fea y perturbadora que ha visto en su vida", mientras que otro sugirió que los dedos de la mano gigantesca parece sus piernas después de volar en un avión durante 25 horas.