CIUDAD DE MÉXICO.- Con seguridad una de las mejores cosas del mundo es el olor a pan recién horneado.

Pese a que no es la comida más sana del mundo, basta con mirar un comercial en la televisión y observar un delicioso polvorón, una suculenta oreja o un rico garibaldi para sentir la necesidad de ir a la tienda por uno, comparte el portal web del periódico Excélsior.

Con el paso del tiempo sus ingredientes, textura y sabor han cambiado y se han refinado.

Dicen que 'la perfección no existe', sin embargo, una panadería del estado de Querétaro acaba de demostrar lo contrario.

Los empleados de 'El Manantial' crearon el mejor crossover de la historia: La Manteconcha, una fusión mágica de la concha y la mantecada.

Aunque no hay más datos sobre el invento, la fotografía se ha viralizado en las redes sociales y miles de internautas -al igual que nosotros- exigen probarla.

Si bien para muchos es un invento impresionante, otros aseguran que la manteconcha ya era conocida en algunos establecimientos del Estado de México y Puebla.

Manteconchas, what a time to be alive. pic.twitter.com/uknTJ9yVXY