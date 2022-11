Marion Reimers narrando deportes cierra puertas a mujeres: Adrián Marcelo

La famosa narradora deportiva, Marion Reimers, se ha vuelto blanco de tendencia luego que protagonizara una fuerte discusión durante un programa en vivo con su compañero Omar Zerón. Incidente que el conductor de Canal 6, Adrián Marcelo, usó para arremeter contra la comunicadora de TNT Sports.

Marion Reimers, se viralizó en las redes por un incidente donde la comentarista le alzó la voz a su colega con las frases: "No me faltes al respeto" y "Si no te gusta, vete", luego de una discusión en torno a un gol de la última jornada de grupos de la Champions League.

A continuación te dejamos el polémico video.

Lo de Marion Reimers aquí es de un mal gusto espantoso



Exhibe a un compañero (desde su posición de jefa, claro) en vivo



Cuando ella había hecho un comentario irónico del mismo calibre segundos antes



No vería este programa ni aunque me paguen. El horrorpic.twitter.com/6pIgbLrDHY — Mr. Bojangles (@alfunks) November 3, 2022

Con el tono que caracteriza al standupero regiomontano, Adrián Marcelo, lanzó un mensaje en Twitter, señalando que el estilo de narración deportiva y la actitud que ella toma en el escenario Marion le estaría cerrando las puertas a otras mujeres.

Además, el conductor cuestionó por qué Reimers sigue trabajando como narradora de partidos de la Champions League, luego que en múltiples ocasiones, usuarios se han quejado de la forma en la que se desempeña en los eventos deportivos.

"Que Marion Reimers narra partidos de fútbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo" , sentenció Adrián Marcelo.

Que @Lareimers narre partidos de fútbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo. — adrián marcelo (@adrianm10) November 3, 2022

Reimers asegura que es un “sujeto peligroso”

Luego de la lluvia de comentarios en respuesta a favor y en contra del señalamientos de Marcelo, este lanzó otro Tweet de un humor muy pesado señaló que “Reimers despierta mis instintos más misóginos”.

De inmediato, Marion se enfadó y respondió a los señalamientos acusando que Adrián Marcelo es un sujeto peligroso. Además lamenta que en foco público este un "un hombre que se anime a confesar su desdén por las mujeres".

Finalizó acusando que esas actitudes de Marcelo son "peligrosas en un país donde no pasa nada".

Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así, públicamente y a sabiendas que NO PASA NASA. Aunque así al menos sabemos el tipo de hombre con el que nos encontramos en las calles cuando te veamos. https://t.co/dxOxEVggsl — Reimers (@LaReimers) November 4, 2022

La realidad, es que en redes sociales el apoyo en contra las críticas al trabajo de Reimers fueron positivas. El conductor, Adrian Marcelo se ha caracterizado por su tono sarcástico y de hablar de temas que no todos se atreven a darle voz debido a las represalias mediáticas.

Por otro lado, usuarios también la defendieron y lamentaron que el comediante se exprese así de una mujer tan reconocida en el medio.

Con información de Medio Tiempo.