Mark Ruffalo ataca gobierno de Bolsonaro; el mandatario se burla

Mark Ruffalo, actor reconocido por su participación en el Universo de Marvel con su icónico papel de “Hulk”, atacó la forma gobernar del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por lo que el mandatario respondió contundentemente.

A través de su cuenta de Twitter oficial, Ruffalo advirtió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden sobre su encuentro con su homólogo de Brasil en la Cumbre de las Américas.

Pues según el actor, Bolsonaro no respeta la democracia y constantemente amenaza con un golpe de estado, por lo que aconsejó siempre mantenerse del lado del sistema político que defiende la soberanía del pueblo.

“Estimado @POTUS: el hombre con el que se reúne hoy no respeta la democracia y constantemente amenaza con un golpe de estado. Cuando comiencen las audiencias de 1/6, recuerde ponerse del lado de la democracia” escribió Mark Ruffalo.

Dear @POTUS : the man you are meeting with today does not respect democracy and consistently threatens a coup. As the 1/6 hearings begin, remember to stand on the side of democracy. pic.twitter.com/bhAAHxEjqC

Ante la crítica, el también exmilitar brasileño respondió burlándose del personaje que interpreta, Ruffalo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Querido Mark Ruffles, ¡tranquilo! Estoy seguro de que nunca has leído la Constitución brasileña, pero puedo asegurarte que no se parece en nada a los complicados guiones de Hulk que tienes que memorizar: "AHGFRR". Léalo y descubrirá que no solo lo respeto, sino que protejo el estado de derecho de Brasil” arremetió Bolsonaro.

A su vez, declaró que su gobierno siempre está del lado de la democracia y que los registros avalan estos dichos.

“Los registros muestran que mi gobierno siempre ha estado del lado de la democracia y la Constitución. Es la izquierda brasileña (tus amos) la que quiere controlar la prensa, frenar la libertad de expresión, censurar internet y apoyar económicamente a dictaduras como Cuba y Venezuela, no yo” añadió el presidente de Brasil.

Y por si el actor de “Si tuviera 30” no entendió la explicación anterior Bolsonaro realizó una analogía en la que se comparó con el Capitán América.

“Permítanme hacerlo simple: si el Capitán América fue elegido por +55 millones de personas y Thanos, que es extranjero y no sabe nada sobre los EE. UU., intenta interferir en el territorio estadounidense o el proceso electoral, es Thanos y no el Capitán. Que está irrespetando la democracia”

Por último, el mandatario de brasileño apuntó que el antiguo “Hulk” era mucho mejor, que el que Ruffalo interpreta en la actualidad.

“Por cierto, el Hulk original era mucho más genial. No necesitaba una computadora para verse fuerte y en realidad entendía algo sobre la naturaleza” finalizó Jair Bolsonaro.

- Dear Mark Ruffles, calm dowm! I'm sure you have never read the Brazilian Constitution, but I can assure you it's nothing like the complicated Hulk scripts you have to memorize:"AHGFRR". Read it and you'll find out I'm not only respecting it, but protecting Brazil's rule of law. https://t.co/djBbccMAPX