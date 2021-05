Maromas políticas: Vuelve Yuawi, un colgado y hasta Goku en spots

Muy a su estilo, Paquita la del Barrio canta a dueto con el niño Yuawi una nueva versión de movimiento naranja, pelea candidata con Goku y "cuello" si no cumple, es lo que dice aspirante.

En un espectacular, Gerardo Borbolla, candidato de Fuerza Morelos a la Alcaldía de Cuernavaca, asegura que si no cumple sus promesas hará que lo cuelguen en el Zócalo.

#NoManches | 🔴 De los creadores de “Si no cumplo que me ahorquen en el Zócalo, pero despacito”, y “Mi candidatura no es una mentira piadosa” el brillante Gerardo Gómez Borbolla (candidato a la alcaldía de #Cuernavaca) nos presenta su último éxito “Chelas para todos!” 🙄🍺🍻 pic.twitter.com/zee2zb2j7z