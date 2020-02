Marvel presentará primer beso gay en una de sus películas

Estados Unidos.- En la nueva entrega de la saga, The Eternals, se presentará el primer beso gay en una cinta de superhéroes, lo que marca un hito para Marvel, productora de las películas.

En The Eternals, el actor Haaz Sleiman interpreta al esposo de "Henry Phastos", el primer superhéroe abiertamente gay en una cinta de este tipo. En una de las escenas, el actor protagoniza un beso con su coestrella Brian Tyree Henry, el primer beso LGBTQ de Marvel, según la publicación del portal de la revista People.

Actor @haazsleiman ("Killing Jesus") has confirmed that he will portray Phastos' husband in #TheEternals! https://t.co/OgsgVHjVhX pic.twitter.com/4fU5AkYyR0