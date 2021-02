Me llaman Lady Montajes; acusa diputada quien fue atacada con harina y tierra

Ciudad de México.- "Ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque sí fue electoral", escribió en su cuenta de Twitter la diputada federal por el Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, quien fuera atacada con harina y tierra este viernes mientras hacía una transmisión en directo en Cholula, Puebla.

Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse.

Les da mucha risa q me arrojaran tierra y harina.

Pero así como hay estos seres hay quienes si me aprecian. pic.twitter.com/ThAt7ndHWT