"Me quieren violar y matar por ser guapo", denuncia argentino

Existen muchas razones por las que una persona puede ser amenazada de muerte. Pero el caso de Elías De Souza, un argentino de 32 años, es particular. Él asegura que han amenazado con asesinarlo por "ser guapo y tener suerte con las mujeres".

La historia de De Souza, quien reside en San Vicente, en Misiones, se viralizó luego de que diera una entrevista a un canal de su país donde hizo su denuncia luego de que, dijo, las autoridades no han querido escucharlo.

Según contó, una "mafia" y vecinos de la región quieren atentar contra él por celos. Desde 2006, explicó, tiene que andar cuidándose las espaldas.

Fideozinho, como se le apoda, detalló que fue interceptado en una carretera cuando se dirigía a trabajar por conocidos que le dijeron que era "mágico", que "las guainas [mujeres] lloran" por él, y que él iba a descubrir todo sobre ellos en San Vicente.

"Estoy pasando por algo muy grave, estoy en un muy mal momento", lamentó el hombre en su insólita declaración.

"Me llamo Elías. De Souza es mi apellido y me crie acá en San Vicente y acá nadie me vio andar en algo raro nunca. Nunca me vieron caminando con el machete en la cintura".

Pero a pesar de asegurar que no es un tipo que se meta en problemas, recibe amenazas por el sólo hecho de ser atractivo.

Entrevistado por el diario Los Andes, detalló que a veces las mujeres lo retienen en la calle.

"Las chicas me quieren, me aman, y los tipos me tienen bronca exactamente por eso. Tengo éxito, pero es algo que me dio Dios y como están celosos me quieren matar".

Para él, ir a trabajar es como "una carrera de autos: me persiguen por donde camino".

Tanto ha sido su agobio que decidió ir a denunciar a la comisaría la situación, pero la policía se negó a ayudarlo. Según él, también los efectivos lo amenazaron por celos, por su "gran éxito con las mujeres".

"Había una oficial que me dijo que me quería y ellos me tienen celos. Después tengo otras guaias que me aman a mí, me mezquinan".

Medios argentinos afirman que no hay registro de denuncias presentadas por Elías. Pero el argentino se defiende.

"Es verdad lo que digo, yo no soy una persona de mentir. Que me caiga un castigo del cielo si es que estoy mintiendo", dijo a Clarín.

