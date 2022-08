Un médico de Madrid se hizo viral luego de publicar una polémica fotografía donde se observa a un ciudadano contagiado de viruela símica rodeado de otros al interior de un vagón de tren en España.

En un hilo en Twitter el galeno, Arturo M. Henriques, narró en primera persona la situación que vivió al estar rodeado de negligencia e ignorancia de los ciudadanos en España al estar encerrados con un hombre contagiado de viruela del mono.

Con la intención de concienciar a los usuarios el médico expuso los peligros que supone no guardar las medidas de seguridad necesarias mientras se está contagiado de esta enfermedad.

“El pasado 15 de julio, alrededor de las 6:20 de la mañana, un señor se subió en el metro de Legazpi. Completamente lleno de lesiones desde la cabeza hasta los pies, Incluyendo sus manos . ¡Yo veo la situación y además veo a las personas alrededor como si no pasará nada!

Me convertí en una persona irritable, me acerqué prudencialmente al señor y le dije. ‘¿Qué hace en el metro si tiene viruela del mono?’

Su respuesta fue: ‘sí tengo eso, pero mi médica me dijo que no tenía que quedarme en casa. Solo que usara mascarilla’.

Le digo que las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente, no entendió todas las indicaciones de su médica de cabecera.

A lo que me dijo que me respondió: ‘¡Que no le tocara los cojones!’

De inmediato, le hablo a la señora que se sentó a su lado (A esta altura ya se había sentado), ¿Señora no le preocupa enfermarse?