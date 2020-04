Médico se autoaisla en la casa del árbol de sus hijos para proteger a su familia

ESTADOS UNIDOS.- Un médico de la sala de emergencias del sur de Texas ha elegido un lugar novedoso para aislarse a sí mismo mientras trata a pacientes con el nuevo coronavirus.

El Dr. Jason Barnes hizo un hogar temporal de la casa del árbol de sus hijos en el patio trasero del hogar de la familia Corpus Christi. Él se encuentra entre muchos trabajadores de la salud que abandonan sus hogares o toman otras precauciones para proteger a sus familias después de haber estado expuestos al virus.

El nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados para la mayoría de las personas, pero para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves o la muerte.

Barnes, un médico de 39 años del Hospital Christus Spohn de Beeville y el Hospital Christus Spohn del Sur en Corpus Christi, le dijo al Corpus Christi Caller-Times que había pasado casi tres semanas en la cabaña del árbol de la cabaña y que a menudo le grita a sus hijos si él necesita algo o, a veces, se dirige a la puerta de la ventana de su casa para hacer su pedido.

Por supuesto, este autoaislamiento significa que sus dos hijos, de 6 y 9 años, pierden su casa de juegos.

"Aman esa cosa, pero entienden, por lo que no se están perdiendo la casa del árbol, per se", dijo Barnes. "Me dicen que me extrañan una vez al día".