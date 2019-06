Vidente revela quién dice la verdad: Raquel Bigorra o Daniel Bisogno

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Problemas con la ley, algunas muertes y conflictos son parte de las predicciones que la Bruja Zulema hizo para famosos de la farándula en México en lo que resta del año, y en especial del escándalo entre Raquel Bigorra o Daniel Bisogno.

De acuerdo con información de Infobae, Zulema, quien acertó por ejemplo en adivinar que este año el futbolista Javier "Chicharito" Hernández se convertiría en padre, tiene 27 años de trayectoria y hasta ella han llegado políticos y personajes en busca de consejo y ayuda.

Algo que, considera, le ha permitido seguir vigente es que se conduce con la verdad. "No me gusta la mentira. Mi trabajo está en leerte las cartas. No tengo un límite. Las brujas no tenemos miedo.

Uno de los primeros personajes por el que se le preguntó fue Pablo Lyle, el actor que está envuelto en un serio problema legal en Estados Unidos por haber golpeado a un hombre que murió días después.

La primera carta que salió fue la de la cárcel. Según la vidente es probable que Pablo Lyle no sea sentenciado a prisión, pero sí deberá permanecer bajo arraigo en casa.

Ante la pregunta de si habrá tragedias próximas en el mundo de la farándula mexicana, la Bruja Zulema leyó en las cartas que "como en un mes y medio se va un hombre muy joven, se va una mujer y se va un varón que fue muy marcado en el medio del espectáculo. También alguien del medio grupero, pero a él lo veo en crimen, como que alguien atenta contra su vida".

Sobre Luis Miguel comentó que lo ven muy bien. "El problema es que con él nunca se sabe, siempre habrá algo de conflicto. Hay alguien que lo quiere embarcar", dijo sobre una mujer que querrá encajar un hijo.

Acerca de la salud de José José, la Bruja Zulema no vio un panorama muy alentador. "Él ya está mal, su estado de salud es grave, ha estado postergando la muerte, habla la carta de la muerte, de la destrucción y no dudo que sea en poco tiempo".

Frida Sofía podría atentar contra su vida

Sobre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, Zulema dijo que "Alejandra se comportó como una dama, (pero) tienen que tener mucho cuidado porque lamentablemente Frida ha pasado por cosas fuertes, está pasando por momentos depresivos", advirtió la Bruja Zulema, quien añadió que de ponerle la atención adecuada, Frida podría atentar contra su vida.

Acerca de Miguel Bosé, dijo que "por el momento se está haciendo el perdido. Va a tener muchísimos problemas con una relación que él tuvo, va a llegar a un acuerdo legal con dinero. Va a estar mucho tiempo en recuperación".

¿Quién miente y quién dice la verdad entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra? "Dice aquí que existió la traición, las deudas, los chismes. Para mí la mujer es la traicionera, la que ha estado aventando bombas, conflictos y no creo que esto pare, va a haber algo más fuerte aún. La mujer rubia es la traicionera".

Según lo que dijeron las cartas, Juan Gabriel está en espera y de alguna manera escondido. "Nos va a dar noticias".