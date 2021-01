El último desaire público de Melania a Trump al llegar a Florida

Florida.- Melania Trump dejó la Casa Blanca el miércoles por la mañana para iniciar una nueva etapa de su vida en Palm Beach, Florida. Sin embargo, los reflectores de las cámaras la siguieron hasta el último momento y a su llegada a Florida quedó documentado un nuevo desaire de la ex primera dama a su esposo, Donald Trump.

Cuando el avión Air Force One aterrizó y Melania y Donald Trump bajaron les pidieron un momento para posar ante las cámaras y obtener una fotografía. El expresidente accedió y se paró ante los fotógrafos durante unos segundos, pero Melania Trump no mostró interés y pasó de largo hacia las camionetas del Servicio Secreto.

El video del momento fue publicado en redes sociales y se prestó a todo tipo de opiniones. Una gran mayoría de usuarios argumentó que Melania Trump probablemente está cansada y harta de la atención mediática por lo que es totalmente válido que ignore las cámaras. También mencionaron que Donald Trump parece empujarla para posar solo.

Melania is totally done. She already quit posing. pic.twitter.com/BRoBardBgx

El matrimonio de Melania y Donald Trump ha dado para escribir miles de páginas en libros y aún más mensajes en redes sociales y sitios de internet. Pocas veces son vistos compartiendo expresiones de cariño entre ellos y las sonrisas ocasionales no siempre parecen genuinas. Aunque mucho se ha especulado sobre su relación, Melania Trump dijo que era "fuerte" y sabía cuáles eran sus prioridades como primera dama, cuando se le cuestionó sobre una supuesta crisis de pareja.

Lo cierto es que, a lo largo de su estancia en la Casa Blanca, se viralizaron momentos donde era indiferente o despreciaba las acciones de su esposo. Los desplantes mutuos que comenzaron desde el día 1 de gobierno, pues el día que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos se viralizó el hashtag #FreeMelania (Liberen a Melania). ¿La razón? Las cámaras captaron un momento en que Donald Trump volteó a ver a Melania. Ella correspondió con una amplia sonrisa, pero sólo por unos segundos, pues enseguida cambió su expresión por un rostro serio y se notaba molesta cuando Trump ya no le veía.

Don’t mean to be distasteful, but how long will Melania wait to ask for a divorce? I reckon by the end of the year. #freemelania pic.twitter.com/D21VhrehXu