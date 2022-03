¿Es Fred Durst o Chico Che? Memes se burlan del líder de Limp Bizkit

Para miles, la actuación de Limp Bizkit en el primer día del Vive Latino 2022 fue el momento cumbre, sin embargo la comunidad internauta no perdió oportunidad para hacer memes de Fred Durst, el líder de la banda por el look con el que apareció en acción en el escenario.

Con un overol color caqui el cantante se presentó la noche de ayer sábado como parte del plato fuerte del festín musical, ante 80 mil personas, según cifras oficiales.

Y a pesar de Fred Durst ya no luce como en sus años de gloria, y eso no es una novedad, cibernautas mostraron su sorpresa por su apariencia, pues para algunos "ni se parece" o "podría ser cualquier otra persona, menos Fred".

Sin embargo, Durst enloqueció a sus fans con temas emblemáticos de los 90 como "Hot dog", "Break Stuff", "Livin’ it up".

"¡Viva México, cabrones! Vive Latino, hola. Yo amo a México, gracias por tener a Limp Bizkit en su casa", dijo el cantante al saludar a su público.

Qué risa con Limp Bizkit!

Amé la actitud de Fred Durst

El Dj lethal soltaba rolas tipo La Chona

Gran head liner #LimpBiskit #ViveLatino2022 #VL22 pic.twitter.com/AanMimOf0z — Maggie Ortega (@MaggiOrtega) March 20, 2022

Los cuerpos chocando y las cabezas moviéndose desbordaban entre los asistentes, era como un temblor que sacudía el piso, pero que se valoraba por grados de felicidad y liberación.

"Ciudad de México, ¿están felices está noche?, Limp Bizkit está en casa", dijo el cantante.

La sorpresa llegó con un mix de música latina entre ska y merengue que provocó el baile. La locura se desató con sus grandes éxitos, en especial "My generation", que unió a cientos de asistentes en una sola generación pospandémica. Luego llegó "My way", "Nookie", "Rollin’ (Air raid vehicle)" y "Take look around", que fueron coreadas por todos de tal manera que por ocasiones, el cantante cedió el micrófono a sus fanáticos.

La banda de Florida invitó a un fan a cantar su clásica "Rollin’", otras de las canciones que interpretaron fueron "My Way" y "Take A Look Around", entre las cuales mezclaron fragmentos de piezas de regional mexicano como "El mariachi loco" y "¡Viva México!".

Además del aplaudido espectáculo musical, los memes sobre su "irreconocible aspecto" llenaron Twitter, donde lo compararon con el cantante Chico Che y hasta con "El doctor Chapatín", personaje de Chespirito.

Yo dizque.. ese viejito se me Hace conocido 🤔 y era Fred Durst pensionado edition pic.twitter.com/zpAUSrFCyq — zubbex (@SadPantufla) March 17, 2022

No sé sí estoy viendo a Fred Durst o a Jaimito el cartero... #ViveLatino pic.twitter.com/J7wWT21mYh — meniKmati (@menikmati) March 20, 2022

Que grande Fred durst visitando México en el #VL22 #ViveLatino con un disfraz del dr chapatin pic.twitter.com/8JRGqG79Ni — Gamer Corrompido (@FuryKooly2) March 20, 2022

Siempre creí que que Chico Che había muerto en 1989…pero estuvo en el #ViveLatino2022 se hace llamar *Fred Durst* vocalista de *Limp Bizkit* y aún usa sus emblemáticos overoles. pic.twitter.com/gXKIIbMlG2 — Cloudy❤️‍🔥 (@NubiaArizaga2) March 20, 2022

jajajaja no mamar, Fred Durst se disfrazó de una versión de la tercera edad de Chico Ché pic.twitter.com/kocGR1Xb1r — 🏴‍☠️ Anthony Campeón Scarface Marconi🏴‍☠️ (@robertbourdain1) March 20, 2022

(Con información de El Universal)