(Video) Niña sorprende con sus consejos sobre Covid-19

Alaska.- Nova Knight tiene 5 años y se toma muy en serio el mantener a salvo a otras personas durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Así lo dijo en un video que la joven de Fairbanks, Alaska, realizó y que ha sido visto más de 18.000 veces, y que generó elogios del primer ministro canadiense Justin Trudeau.

“Lamento que no puedan salir a jugar”, dijo Nova en el video del 26 de marzo. “No vayan a ningún lado. Y lávense las manos. Lo dijo en serio”.

Nova Knight is 5, and very serious about keeping others safe during the coronavirus outbreak. The Fairbanks, Alaska, resident's video to her peers has drawn praise from Canadian Prime Minister Justin Trudeau. https://t.co/N5lMCtcEwN pic.twitter.com/dIXVtqZnQu