Niño bloquea el iPad de su papá ¡hasta el año 2067!

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Llamemos a esto la razón número catorce mil para no dejar a los niños solo con un gadget: podrían bloquearlo “para siempre”.

De acuerdo con información de CNN, esto es justo lo que le pasó a Evan Osnos, redactor del The New Yorker, quien a través de Twitter reveló la pequeña tragedia tecnológica que provocó su pequeño.

“Esto puede sonar falso, pero este es nuestro iPad luego de que un niño de tres años intentara repetidamente de desbloquearlo”.

Osnos tweeteó una imagen de la pantalla del iPad en el que se ve el aviso de que el aparato se encuentra deshabilitado, sin embargo, lo más desconcertante del mensaje fue la frase: “Intente de nuevo en 25, 536, 442 minutos”.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

Esa cantidad de minutos equivale a más de 48 años: por tanto, sería hasta el 2067 cuando se podría nuevamente introducir la clave para desbloquearlo.

Los usuarios de la red social le dieron consejos a Osmos, desde los más prácticos como restaurar “de cero” el aparato (aunque se perderían los datos); conectarlo a la computadora original para su sincronización… y unos menos ortodoxos como colocar el iPad en un recipiente lleno de arroz, o simplemente viajar en el tiempo para introducir la clave.

Otros fueron algo más lejos y sugirieron a Osnos reiniciar al niño de tres años para que no vuelva a pasar el problema.

Hoy, Osnos anunció que el aparato ya se encuentra en proceso de recuperación... hasta que su hijo vuela a hacer de las suyas.

Update on toddler-iPad-lock-out: Got it into DFU mode (don’t hold down the sleep/power button too long or you end up in recovery). Now restoring. Thanks to those who shared advice!