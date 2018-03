¡Hallazgo histórico! Botella con mensaje de hace 132 años

Agencia

AUSTRALIA.- Una familia de la ciudad australiana de Perth ha hecho un descubrimiento histórico al encontrar en una playa el mensaje en una botella más antiguo del mundo.

"Parecía una bonita botella antigua, así que la recogí pensando que quedaría bien en mi estantería", ha contado Tonya Illman, citada por ABC News. No obstante, cuando la abrieron en casa, encontraron dentro "un formulario impreso en alemán con una escritura a mano apenas visible".

También te puede interesar: Se viraliza cementerio de estrellas marinas en Reino Unido (Video)

El mensaje estaba fechado el 12 de junio de 1886 e indicaba que había sido arrojado a unos 950 kilómetros de la costa de Australia Occidental desde la bricbarca alemana Paula.

Entre los años 1864 y 1933, desde los barcos alemanes se lanzaron miles de botellas con el mismo formulario, en donde el capitán indicaba la fecha, las coordenadas de la nave y los detalles sobre su ruta. La práctica formaba parte de un experimento del Observatorio Naval Alemán para entender mejor las corrientes oceánicas.

Oldest-known message in a bottle found on WA beach, 132 years after being tossed overboard in Indian Ocean https://t.co/NLysFAdqpC #messageinabottle (Pic: Kym Illman) pic.twitter.com/PTJ9BuSZnl