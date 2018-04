Agencia

Ciudad de México.- En muchos restaurantes, los empleados suelen hacer de todo para sorprender a los comensales, así como lo hicieron tres meseros que decidieron realizar un ‘show’ de fuego con los platos de sus clientes, sin embargo, un pequeño detalle arruinó el espectáculo.

Un video de Facebook ha desatado todo tipo de risas, tras hacerse viral, según informa el portal La República.

Todo comenzó cuando los empleados le prendieron fuego a tres platos de comida, ante la mirada atónita de los comensales, quienes grababan el acto con sus celulares. Pero, según se ve en la grabación filtrada, de pronto ocurrió lo inesperado.

Y es que justo cuando los empleados esperaban que las llamas de los platos desaparecieran para llevarlos a sus respectivas mesas, la alarma contra incendios se activó y los trabajadores terminaron empapados, tal como se puede ver en el video de Facebook.

El hecho provocó las carcajadas de los comensales, quienes tuvieron que apartarse del lugar para evitar ser mojados. El video del divertido momento fue compartido en las redes sociales, donde se ha convertido en viral con más de 29 mil reproducciones y 343 compartidos.

Una chica que trabajaba en un restaurante fast food de Estados Unidos fue grabada escupiendo el sándwich de un cliente. La cámara capto el bochornoso momento que fue publicado en YouTube y generó tremenda polémica en las redes sociales.

Según medios extranjeros, este polémico video fue grabado en el restaurante Pita Pit de la ciudad de Missoula, ubicado en el estado de Montana, en Estados Unidos.

La mujer estaba peleando con la cliente y en un ataque de ira escupió en el pedido que previamente había preparado; incluso, la empleada intentó saltar el mostrador para golpear a la mujer.

Fast food employee spits in customer's food in viral video #FACTS MAR. 25, 2018. A #PitaPit employee in #Missoula MT, has been terminated after a #Facebook video showed her #spitting in a customer’s sandwich #FOODNETWORK #FOODANDWINE #EATER #TRUECOOKS #FOODFIGHT #NYC #LAEATS #NYC pic.twitter.com/55PkdhRZtG