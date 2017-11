Captan a brillante meteorito en el cielo de Arizona (video)

Agencia

Estados Unidos.- Residentes de Phoenix (Arizona), fueron testigos este martes de lo que, a todas luces, fue un meteorito que cruzó la atmósfera de la Tierra, e iluminó el cielo nocturno de la ciudad.

Las autoridades de la ciudad, publicaron un video captado por cámaras de seguridad en el que se aprecia cómo una bola de fuego devolvió la luz durante cuatro segundos al cielo nocturno de la urbe, informa el portal RT.

Muchos testigos compartieron su emoción volcando sus comentarios en Twitter. "¿Alguien ha visto el meteorito o el asteroide ahora mismo? Estoy en Arizona y convirtió en día el cielo nocturno", o "Vaya, hubo un espectáculo de meteoritos fantástico en Arizona esta noche. ¡Fue tan brillante!", rezan algunos de los tuits.

Something BRILLIANT just flew across the Phoenix sky around 8:30 this evening! Check out what our Phoenix City Cam captured! Look to the right of this screen......#Meteor #Citycam #PHX pic.twitter.com/T3Zys30gXR