“Mi hijo vendrá a recogerme”: Abuelita duerme junto a un cajero automático

Una abuelita se niega a moverse del cajero automático donde duerme porque se encuentra esperando a que su hijo llegue por ella, ya que así lo prometió. A esta mujer de 80 años le han ofrecido ayuda para resguardarla en una casa hogar para brindarle una mejor calidad de vida, pero ella se niega.

De acuerdo con la información de las autoridades de Bolivia, la fémina declaró que su hijo es taxista y se llama Edgar Mendoza, mismo que dijo que volvería por ella.

Según los testigos, la adulto mayor tiene tres días durmiendo en el cajero situado en la plaza “Isabel Católica” de la capital de Bolivia. Ante la triste situación, los habitantes se han unido para llevarle comida y cobijas.

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme. Agradezco a Dios, porque en este lugar he dormido muy bien”, expresó la abuelita en una entrevista.

De acuerdo con Unitel, un reportero de un medio de local del país, se comunicó con la señora en idioma aimara (principal lengua perteneciente a las lenguas aimaraicas) porque la abuelita no entiende español.

Las autoridades manifestaron que aunque la mujer no quiera moverse del lugar tendrá que ser promovida a una casa hogar.

“Nosotros hacemos el llamado a sus familiares o a alguien que la reconozca para que venga a este lugar. Ella no quiere retirarse si no viene su hijo. Ella tiene un poco de desconfianza y seguiremos tratando de convencerla para ir a una casa hogar” detalló un trabajadora social.

