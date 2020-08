¡Hermoso! Miles de flamencos rosados se dejan ver con sus crías en Francia

FRANCIA.- ¡He aquí un regalo para los ojos! Decenas de miles de flamencos rosados ​​se han acumulado en los humedales del sur de Francia junto con sus crías que aún carecen de un plumaje extravagante.

Las aves de patas largas que se asemejan a bailarinas en tutús llevan mucho tiempo atrayendo a los turistas a las marismas de la región de la Camarga, que ha servido como mina de sal de Francia desde la época romana. Pero la cantidad de flamencos rosados ​​este año puede ser la más alta desde que los expertos comenzaron a llevar registros hace 45 años, dijo Thierry Marmol, el guardián del vasto ecosistema.

Los dos meses de estricto confinamiento de Francia para contener el coronavirus bien pueden ser la razón.

Los expertos que se basan en fotografías aéreas estimaron que 25.000 parejas de flamencos, o 50.000 aves adultas, se asentaron en el área este año, dijo Mármol. Se contaron unos 12.000 bebés. “Eso es histórico”, dijo, y enfatizó que los pequeños son difíciles de contar.

“Quizás el confinamiento ayudó a hacer un buen año”, dijo Mármol. “Es obvio que con el encierro no hubo disturbios. No había aviones, no había ningún ruido ".