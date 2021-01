Modelo cristiana afirma que Dios no la juzgará por desnudarse en OnlyFans

ESTADOS UNIDOS.- La modelo cristiana de 22 años de edad, Lindsay Capuano, es toda una sensación en redes sociales y afirmó que Dios no la juzgará por posar sin ropa en OnlyFans.

La joven de Connectiut, Estados Unidos, visita frecuentemente la iglesia a lado de su familia.

De acuerdo con el medio inglés, Daily Mail, la modelo dijo que la religión no interfiere con su carrera.

Lindsay Capuano tiene su cuenta de OnlyFans donde recauda más de 200 mil dólares al mes.

De igual manera, la chica de 22 años cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram donde comparte frecuentemente fotos en lencería con poses muy seductoras con las que complace a sus fans.

'Dios te amará sin importar qué hagas, eso es lo que me enseñaron en mi casa, en la escuela y en la iglesia, sostuvó Capuano para Daily Mail.

Lindsay dijo rezar todas las noches por su familia y sus fans que tanto la han apoyado.

Señaló que sus propios papás están muy orgullosos de ella e incluso apoyan sus logros, entre ellos, llegar a los 2 millones en Instagram.

"Tengo la suerte de tener la familia que tengo. Sé que muchos padres no me aceptan tanto como los míos, así que me considero muy afortunado y nunca lo doy por sentad '', Recalca Lindsay