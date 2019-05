“Tengo en mejor monedero del mundo”: tiene forma de aguacate

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres amante del aguacate, entonces este monedero no puede faltar entre tus accesorios. Cuando a Cynthia le regalaron el monedero en forma de aguacate, jamás imaginó que su imagen le daría la vuelta al mundo.

En cuanto lo tuvo en sus manos, le tomó una fotografía y lo guardó, al considerarlo demasiado bonito como para desgastarlo con el uso diario, pero lo suficiente para presumirlo en redes sociales, publica Infobae.

Su amiga Paola Baltazar sabía del amor de Cynthia Salazar por este codiciado fruto, por lo que no dudó en regalarle el peculiar monedero.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicóloga de 27 años compartió la imagen de su monedero con forma de aguacate y de inmediato se viralizó.

"Publiqué mis fotos porque uno o dos días antes vi una imagen parecida, y yo solo me subí al 'tren del mame' publicando el mío -que está más bonito, por cierto-, pero no imaginé que saldría de control", cuenta Cynthia a Infobae México.

"Es bonito saber que hay miles de latinos que como yo son amantes del aguacate y tener un monedero así sería un sueño para todos ellos. Me emocionó ver a gente de Chile, España, Argentina y más retomando el tuit".

Les recuerdo que soy poseedora del mejor monedero de la existencia. pic.twitter.com/jk0rfwetEd — Cyn S; ✨ (@fresadeneza) 30 de abril de 2019

Según la lista de precios de la Canasta Básica de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Ciudad de México y Área Metropolitana, el aguacate tiene un precio promedio de 66.61 pesos por kilogramo y un máximo de 75.50, por lo que de ahí se originaron las bromas sobre la "opulencia" del monedero.

"Pensé que era demasiado hermoso para andarlo cargando, de hecho no lo uso en mi día a día por miedo a que se desgaste. Fue hasta que su foto se viralizó, que me puse a pensar en que al tener un precio tan elevado (el aguacate), los amantes de lo ajeno no dudarían en robárselo pensando que es real. O algunos también me culpan porque dicen que como los ladrones están actualizados, la próxima vez que vean a alguien con un aguacate, se lo van a robar al pensar que es monedero", ironiza.

Salazar, de 27 años, recibió entre los miles de mensajes, algunos que le pedían informes sobre dónde adquirir un monedero como el suyo, por lo que investigó y encontró unos muy similares creados por Michel Rodríguez, una diseñadora de la UNAM.

¡Amigos! Aquí pueden comprar su monedero de aguacate. Compartan y hagan millonaria a su creadora https://t.co/qNIog4AEzt 🥑💚✨ pic.twitter.com/jBlVCpucyY — Cyn S; ✨ (@fresadeneza) 1 de mayo de 2019

El tuit fue publicado el pasado 30 de abril, y hasta el momento, tiene 2,545 retuits, 17,764 me gusta y 462 comentarios. Además, consiguió más de mil nuevos seguidores desde entonces, al grado que esta red social la puso en tendencia con la leyenda: "Este monedero de @fresadeneza dio mucho de qué hablar. Esta chica tiene 'el mejor monedero de la existencia'".

"Mucha gente me compartió fotos de sus monederos y carteras, incluso una persona me mandó un DM contándome que la invitación para su boda fue ¡en un aguacate! Eso me encantó, aunque algunas otras personas amargadas decían que era una cosa horrenda y un crimen de la moda. ¿Pero qué creen? Los que amamos los aguacates somos más y estamos más unidos que nunca", bromea la community manager de Vice México.