Muere a los 78 años Paul Alexander, el ‘hombre del pulmón de acero’

Paul Alexander conocido como el ‘hombre del pulmón de acero’ o el hombre que vivía en un pulmón de acero, falleció esta semana a los 78 años tras contraer Covid-19, así lo informó Daily Mail.

Originario de Dallas, Texas, Alexander pasó siete décadas dentro de una inmensa y pesada máquina o ‘pulmón’ que le ayudaba a respirar, tras haber contraído poliomielitis a los seis años de edad.

A pesar de ser reconocido principalmente por vivir en una máquina de acero, Paul también logró varias cosas en su larga vida, como por ejemplo convertirse en escritor y obtener un título en derecho por la Universidad de Texas, en Austin.

Daily Mail señaló en su portal que según los reportes del periódico alemán ‘Süddeutsche Zeitung’, una ‘infección de corona’ provocó la muerte de Alexander.

Días antes del fallecimiento de ‘Polio Paul’ como también era llamado Paul Alexander, su manager de redes sociales subió a TikTok un video explicando que Paul ingresó al hospital el mes pasado, donde le informaron que dio positivo a Covid-19.

En la red social, el manager de Paul explicó que después fue dado de alta y volvió a casa, pese a estar algo ‘débil’.

Philip, hermano de Paul, agradeció a todos a través de la página GoFundMe a todas aquellas personas que donaron fondos para ayudar a su hermano mientras vivía.

Iron lung man Paul Alexander's cause of death is revealed after Polio left him paralyzed and living in metal casing for more than 70 years https://t.co/rZByUngPcj pic.twitter.com/wukDxsVwY5