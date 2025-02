Mujer amenaza a conductor de Uber con falsa acusación en CDMX

En redes sociales se viralizó un video donde una mujer amenaza a un conductor de Uber en la Ciudad de México con una falsa acusación de acoso, generando indignación entre los usuarios. El incidente fue captado en video y compartido en redes.

En el video, se observa al conductor manteniendo la calma mientras la pasajera le grita para que avance.

"Apúrate. Apúrate. Los voy a mandar a invadir. Y guárdenselo bien en la cabeza", exigió la mujer de manera agresiva. A lo que el conductor respondió con serenidad: "Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así".

La situación escaló cuando el conductor pidió a la pasajera que abandonara el vehículo. En respuesta, la mujer realizó una llamada en la que mintió sobre los hechos, afirmando que el conductor la estaba acosando.

Durante la llamada, la pasajera narró un supuesto acoso inexistente:

"Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba, y después le dije que se calmara, y me dijo que si no, no iba a avanzar". Además, amenazó al conductor con prisión: "Avanza o te avientas 5 años de cárcel".