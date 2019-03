Mujer es atacada por un jaguar al querer tomarse una selfie

Agencias

Cancún.- Una mujer fue atacada por un jaguar luego de que la visitante violara la barrera de seguridad para tomarse una selfie con el felino de un zoológico ubicado en Phoenix, Arizona.

Según Daily Mail, algunos testigos vieron como la fémina escalaba la barrera de protección de la jaula del animal, el que, a ver invadido su espacio, utilizó su garra para defenderse.

En un vídeo publicado en redes sociales, puede observarse a la joven tendida en el suelo, llorando de dolor y su brazo seriamente herido, con un profundo y aparatoso corte.

Tras este incidente, los funcionarios del zoológico reconocieron que la mujer había escalado la barricada y dijeron que estaban investigando.

"Lamentamos informar que esta noche, antes de cerrar, se informó de un incidente que involucró a un invitado, que cruzó la barrera para obtener una foto, según testigos presenciales", dijo Wildlife World Zoo en un comunicado.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight.

Afortunadamente, los sucesos no derivaron en una selfie mortal pues as heridas que recibió la chica no ponen el peligro su vida. A petición de la familia, se llamó a los paramédicos. El animal en ningún momento estuvo fuera de su jaula.

El director del zoológico Mickey Ollson dijo que es la segunda vez en un mes que el jaguar ha golpeado a un visitante.

Sin embargo, el jaguar no será sacrificado.

"Podemos prometer que nada le pasará a nuestro jaguar", dijo el zoológico a través de su cuenta de Twitter

“Es un animal salvaje y había barreras adecuadas para mantener a nuestros visitantes a salvo, no es culpa de los animales salvajes cuando se cruzan las barreras. Enviamos oraciones a (la mujer) y su familia”, agregó el recinto.

VÍDEO: Fuertes Imágenes